Dramatische slotfase voor TOP Oss en Helmond Sport

Strijdend Helmond Sport gaat in slotfase onderuit op bezoek bij VVV (foto: Orange Pictures). vergroot

In de Keuken Kampioen Divisie heeft van alle Brabantse clubs alleen FC Eindhoven punten weten te pakken. De ploeg van trainer Rob Penders won met 2-0 van provinciegenoot NAC Breda. TOP Oss en Helmond Sport hadden uitzicht op minimaal een punt, maar die ploegen gingen in de slotfase alsnog onderuit. Ook FC Den Bosch en Jong PSV verloren hun wedstrijd in speelronde acht.

Fabian Eijkhout Geschreven door

TOP Oss-FC Volendam 2-3

Trainer Bob Peeters dacht met TOP Oss een mooie thuisoverwinning te boeken, maar in de laatste fase van de wedstrijd gaf zijn ploeg een voorsprong weg. Grote man aan de kant van de thuisploeg was Joshua Jeremiah Sanches. De middenvelder maakte tien minuten na rust de 1-0. Twee minuten later stond het weer gelijk door een treffer van Dense Kasius. Maar met zijn tweede treffer van de avond - en van het seizoen - bracht de 23-jarige Amsterdammer enkele minuten later alweer op voorsprong.

Het bleef vervolgens lang 2-1, maar zeven minuten voor tijd maakte Ibrahim El Kadiri er 2-2 van. Na die tegenslag volgde een nog grotere teleurstelling. Een paar minuten na de tweede Volendamse treffer volgde ook een derde voor 'Het Andere Oranje'. Damon Mirani kopte vanuit een hoekschop de 2-3 tegen de touwen.

Joshua Jeremiah Sanches juicht voor TOP Oss (foto: Orange Pictures). vergroot

FC Emmen-FC Den Bosch 2-0

FC Den Bosch heeft de zege op Jong AZ geen goed vervolg kunnen geven. Na vier nederlagen op rij won de ploeg van trainer Jack de Gier vorige week met 2-1 van het tweede elftal van AZ. Op bezoek bij FC Emmen ging het echter weer onderuit. Voormalig PSV-speler Peter van Ooijen bracht de uit de Eredivisie gedegradeerde ploeg halverwege de eerste helft op 1-0. Een kwartier in de tweede helft bepaalde de Fransman Azzeddine Toufiqui de eindstand op 2-0.

Naast de nederlaag was er meer vervelend nieuws in Emmen. Al na een klein kwartier spelen moest verdediger Dylan Ryan zich door een blessure laten vervangen, later in de wedstrijd haakten ook Jizz Hornkamp en Ryan Leijten met blessures af.

Wachten op privacy instellingen...

VVV-Venlo-Helmond Sport 1-0

Helmond Sport leek heel lang op weg naar een punt op bezoek bij VVV-Venlo. De thuisploeg was vooral in de eerste helft de bovenliggende partij, maar na rust beet Helmond Sport meer van zich af en ging het gelijk op. Uitgerekend de in Helmond geboren invaller Wassim Essanoussi maakte in de negentigste minuut de enige treffer van de avond. Zijn schot vanaf de rand van het strafschopgebied stuiterde in het doel, waardoor Helmond Sport verslagen werd. Door de late nederlaag is Helmond Sport nu de hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie.

Wachten op privacy instellingen...

Excelsior Rotterdam-Jong PSV 3-0

Jong PSV heeft in Rotterdam verloren van Excelsior. Al na tien minuten kwam de ploeg van trainer Ruud van Nistelrooy op achterstand. Thijs Dallinga schoot van afstand de 1-0 binnen. In de absolute slotfase zette Jong PSV aan om de gelijkmaker te forceren, maar weer was het Dallinga die scoorde. Met zijn treffer in blessuretijd bracht de spits zijn totaal op negen treffers, waarmee hij de topscorer is in de Keuken Kampioen Divisie. Nog iets dieper in blessuretijd werd het ook nog 3-0 door Couhaib Driouech.

Wachten op privacy instellingen...

FC Eindhoven-NAC Breda 2-0

Al na een kwartier spelen hingen de koppies van de spelers van NAC naar beneden. En dat kwam door een fantastische start van FC Eindhoven. In het Jan Louwers Stadion begon de ploeg van trainer Rob Penders enorm goed aan de wedstrijd. Al in de eerste minuut had de thuisploeg drie kansen om de bal achter Nick Olij te werken. Uiteindelijk duurde het tot de negende minuut voor de 1-0 op het scorebord kwam te staan. Een schot van Enrico Hernández vloog via de onderkant van de lat binnen.

Een paar minuten later kopte Joey Sleegers de 2-0 binnen. Het lukte de Eindhovenaren vervolgens om die voorsprong goed te verdedigen, het gaf weinig weg en daardoor boekte het een meer dan verdiende zege. NAC droop af na het laatste fluitsignaal. De ploeg staat slechts op doelsaldo achttiende, want het heeft net als hekkensluiter Helmond Sport en nummer negentien FC Dordrecht na acht wedstrijden slechts zes punten.

LEES OOK: FC Eindhoven drukt NAC dieper in sportieve crisis

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.