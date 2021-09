Man laat identiteitsbewijs achter in tassen met drugs

Op een picknicktafel bij een voetbalkooi in Putte heeft de donderdag politie een tas met drugs gevonden en een revolver. Omdat er ook een identiteitsbewijs in de tas zat, kon nog dezelfde avond iemand worden aangehouden.

Surveillerende agenten kwamen rond acht uur donderdagavond langs de voetbalkooi aan de Zes-Oktoberlaan in Putte. Daar zat een groepje jongeren aan de picknicktafel. Bij het zien van de agenten, ging een aantal van hen ervandoor.

Hennep, mdma en ketamine Op de picknicktafel lagen een paar zakken en tassen, waar een flinke hoeveelheid drugs in bleek te zitten, zoals hennep, mdma en ketamine. Ook zat er een revolver in een tas. De jongeren die nog bij de tafel waren, zeiden niet te weten van wie de tassen waren.

Maar in een van de tassen zat een identiteitsbewijs van een man. Hij werd op de Zes-Oktoberlaan aangehouden. Het gaat om een 28-jarige man uit Weert. Hij is naar het politiecellencomplex gebracht. De gevonden spullen zijn in beslag genomen.