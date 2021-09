Kiske is op na 'fantastische' beklimmingen van Mont Ventoux: 'Perfect'

Kiske heeft het gehaald! Drie keer rennend de Mont Ventoux op (foto: Ruud van der Meijden) Kiske eerder vrijdag tijdens zijn eerste beklimming van de Mont Ventoux (Foto: Ruud van der Meijden). Kiske op de rollers om de kramp eruit te fietsen na zijn eerste beklimming van de Mont Ventoux (foto: Ruud van der Meijden). Volgende Vorige vergroot 1/3 Kiske heeft het gehaald! Drie keer rennend de Mont Ventoux op (foto: Ruud van der Meijden)

Kiske de Leest uit Boxtel rende vrijdag drie keer de Mont Ventoux op. Soms vervloekte hij de Franse berg, maar uiteindelijk lukte het hem om de steile en zware klim drie keer rennend af te leggen. Met zijn actie haalde hij bovendien ruim twintigduizend euro op voor het Ronald McDonald Kinderfonds. "Dit is perfect, ik ben heel blij."

Fabian Eijkhout Geschreven door

Lachend staat Kiske op de foto voor het bord van de Mont Ventoux, nadat hij in het donker voor de derde keer de top heeft bereikt. "Het laatste beetje energie dat ik in me heb gaat daar in zitten", zegt hij terwijl in de auto de berg af gaat. "Het was zwaar. Heel, heel, heel zwaar. Met name de tweede beklimming. Het was heel warm, ik kwam doodvermoeid beneden. Maar het is toch gelukt, ik ben daar zeer content mee."

"Kan ook niet anders met zo'n team", vervolgt Kiske lachend. Twee vrienden waren tijdens de hele uitdaging bij Kiske. "En als verrassing stonden twee andere vrienden halverwege de tweede beklimming langs het parcours. Die waren in de Cote d'Azur op vakantie en zijn de rest van de dag ook mee gegaan. Super."

De laatste beklimming ging op het tandvlees. "Maar als je dan die derde begint en de tweede is zo zwaar geweest, is het ook zonde om het te laten schieten. Als het echt niet gaat door een blessure is het anders. Maar ik dacht: deze gaan we even doen. We hebben de klim opgedeeld in blokken van vier kilometer. Dan was het na een blok even eten en drinken en weer door. Dan kun je van punt naar punt lopen, zes keer vier kilometer en een beetje in plaats van in een keer 25 kilometer."

"Je moet de berg respecteren zeggen ze, maar soms vervloek je hem ook."

Dat de finish in zicht kwam was mooi. "Ja, heel gaaf. Al was het pikkedonker. Dan heb je minder gevoel van ruimte, hoe ver de finish nog is. Maar het was magnifiek. Mooi was het om naar links te kijken, dat je een hele vallei met dorpjes en steden ziet. Al die lichtjes. En dan zie je hoe hoog je bent. Daar moet je dan ook wel van genieten. Al lukt dat niet altijd. Je moet de berg respecteren, dat zeggen ze altijd. Maar soms vervloek je die berg ook wel."

Kiske liep voor een goed doel. Tijdens het lopen kreeg hij te horen dat de teller over de twintigduizend euro heen ging. "Dat was een enorme boost, dat geeft dan wel een extra steuntje in de rug. We hebben ons doel ruimschoots behaald, dat is fantastisch. Echt perfect, ik ben heel blij."

"Ik denk niet dat ik snel nog een keer zo'n gekke actie zal doen."

Zeven jaar geleden liep Kiske de Mont Ventoux één keer op. Vrijdag deed hij dat drie keer. Moeten we de volgende uitdaging rekening houden met nog meer klimmen? "Haha. De vorige keer zei ik ook dat ik het nooit meer zou doen. Maar het moet echt vreemd lopen wil ik hem vier keer oplopen. Het trainen en de weg er naartoe waren heel mooi, de verschillende manieren van trainen en het leren kennen van je lijf. Maar ik denk niet dat ik snel nog een keer zo'n gekke actie zal doen."

Na inspanning komt ontspanning voor Kiske. Hij is op weg naar een heerlijk bad. "Daar ga ik een uur of drie in liggen. Dan even een biertje drinken met de mannen en dan kijken of ik mijn bed nog haal. We hadden het plan om morgen naar een wijnboertje te gaan, wat wijntjes te proeven. Maar ik weet niet of dat fysiek lukt. En anders ben ik na twee slokken misschien al klaar. We gaan in ieder geval nog één dag genieten en dan zondag weer naar huis."

