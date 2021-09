Eindelijk geen 1,5 meter meer: ‘Meteen mijn zes vriendinnen geknuffeld’

vergroot

Sinds zaterdag gelden er een aantal nieuwe coronaversoepelingen, zo wordt de 1,5 meter regel losgelaten en mag er dus weer geknuffeld worden. Op straat in Eindhoven zijn ze enthousiast over wat dat met de sfeer doet. Al is niet iedereen blij met de coronacheck die gedaan moet worden voor een bezoek aan de horeca: “Daar heb ik moeite mee”.

“Het is zo fijn dat we weer kunnen doen wat we altijd gedaan hebben”, zo vertelt een vrouw op de Markt in Eindhoven. “Ik heb meteen mijn zes vriendinnen geknuffeld.” Al was ze daarmee wel een paar uurtjes te vroeg… “Dat was gisteravond, dus officieel mocht het toen nog niet!”

“De mensen zijn weer relaxter.”

Ook op straat is te merken dat de teugels weer iets losser mogen. Er wordt niet massaal geknuffeld door vreemden, maar de sfeer is anders zo vertelt een vrouw die met haar vriendin op pad is.

“Ik vind het heel erg fijn, je merkt ook al dat het drukker is op het terras. De tafeltjes staan weer lekker dicht bij elkaar.” Een andere vrouw vult aan: “De mensen zij weer iets relaxter, ze springen niet meer zo paniekerig opzij als je voorbij komt lopen.”

“Ik twijfel of ik me toch moet laten vaccineren”

Met de coronacheck is ze minder blij. “Daar heb ik moeite mee. Het is toch een beperking, je moet continu die app bij je hebben.” Een meisje deelt die mening. Ze vindt de check ‘vreselijk’, ook omdat ze niet gevaccineerd is en zich dus steeds zou moeten laten testen. “Ik was niet van plan me te laten vaccineren, maar nu twijfel ik wel. Ze gaan alles verbieden, je komt nergens meer in.”

