Breda demonstreert tegen de coronaregels: ‘Dit zijn geen versoepelingen’

Joost Eras organiseerde de demonstratie. vergroot

Honderden mensen verzamelden zich zaterdagmiddag op het Chasséveld in Breda om te demonstreren tegen de coronamaatregelen. Want ondanks het opheffen van de 1,5 meter maatregel vindt de organisatie dat er nog steeds te veel regels gelden, met name voor de horeca en evenementen.

Zo moet de horeca nog steeds om middernacht sluiten, is een coronacheck aan de deur verplicht en voor evenementen geldt dat ze maar 75% van het normale aantal bezoekers toe mogen laten.

"We moeten door met ons leven"

“Sommige mensen noemen dit versoepelingen, in onze ogen is dat echt niet zo”, aldus organisator Joost Eras. “Wij vinden dat we moeten leren leven met corona, we moeten door met ons leven.” Hij noemt de 82% van de volwassenen die gevaccineerd is als belangrijke graadmeter om weer meer mogelijk te maken. Eras: “Er liggen nu 180 man op de intensive care, op 16 miljoen inwoners van Nederland! Dat is niet veel, laten we eerlijk zijn.”

"De overheid denkt dat corona tot middernacht slaapt"

Het is een boodschap die ondersteund wordt door de vele bezoekers, die ‘weer willen feesten’ als belangrijkste reden voor hun aanwezigheid noemen. De verplichte sluitingstijd van twaalf uur ’s nachts wekt het meeste ergernis op. “Voor twaalf uur kunnen we geen corona krijgen, na twaalf uur wel! Het is fucking bullshit”, aldus een bezoeker. Eras: “De overheid denkt dat corona tot middernacht slaapt en daarna wordt het opeens wakker. Dat is heel raar.”

Alleen staat de organisatie bepaald niet. De horeca in Breda blijft zaterdag uit protest tot kwart voor een open, met toestemming van de gemeente. Al gaat Joost Eras liever ngo een stapje verder: “Als Hugo de Jonge en Mark Rutte het er niet mee eens zijn dan gaan ze maar ergens anders heen. Dit is ons land en zij bepalen hier niet het beleid!”

vergroot

