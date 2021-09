Brand in Eindhovense flat, politie vermoedt brandstichting

De brandweer had het vuur snel onder controle (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision) vergroot

In een appartement op de derde verdieping van een flat in Eindhoven heeft zaterdagavond een brand gewoed. De brand was relatief snel onder controle, maar de politie houdt er rekening mee dat het vuur is aangestoken.

De melding van de brand kwam rond zes uur zaterdagavond binnen. Op de derde verdieping van de flat aan de Generaal Reyndersweg woedde een brand. Er kwamen meerdere brandweerwagens naar het appartement toe. Met twee tankautospuiten en een hoogwerker werd het vuur bestreden. Dat was relatief snel onder controle.

Plaats delict

Toen de brandweer terug kon naar de kazerne, bleef politie wel bij de flat. Het appartement is aangemerkt als plaats delict en ook de recherche kwam naar de plek van de brand. Er is een buurtonderzoek gedaan en zondag zal er verder forensisch onderzoek worden gedaan in de woning.

