Man (42) gewond bij steekpartij in Oudenbosch, verdachte (36) aangehouden

Archieffoto. vergroot

Bij een steekpartij in een huis in Oudenbosch is zaterdagnacht een man van 42 uit Roosendaal gewond geraakt. In het huis aan de Brouwerijstraat hield de politie snel na de steekpartij een verdachte aan. Het gaat om een man van 36 uit Oudenbosch. In het huis werd een mes in beslag genomen. De politie heeft het over een conflict in de relatiesfeer.

Sandra Kagie Geschreven door

Wat de relatie tussen dader en slachtoffer is, wil de politie zondag niet zeggen. De aangehouden verdachte is niet de bewoner van het huis, geeft een woordvoerder aan. In het huis waren volgens hem op het moment van de steekpartij meer mensen aanwezig.

Bij de politie kwam om tien over één een melding binnen van een steekpartij. Agenten die na de melding naar de Brouwerijstraat gingen, zagen vervolgens op de kruising van die straat met de Ringstraat de gewonde man staan. Het slachtoffer werd door ambulancemedewerkers behandeld. Daarna deed hij aangifte op het bureau.

De aangehouden verdachte is naar het cellencomplex gebracht. Hij wordt zondag verhoord.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.