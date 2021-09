Mathieu van der Poel wordt achtste op WK wielrennen, trots overheerst

Mathieu van der Poel voor de start van het WK in Antwerpen (foto: Belga Photo, Dirk Waem via ANP). vergroot

Mathieu van der Poel is zondag in Leuven als achtste geëindigd tijdens het wereldkampioenschap wielrennen. Beste Nederlander tijdens de koers door België werd Dylan van Baarle, hij werd tweede achter Julian Alaphilippe. De Fransman prolongeerde zijn titel. Van der Poel kwam 1 minuut en 18 seconden na de winnaar over de meet.

Wanneer Van der Poel aan de start verschijnt van een koers behoort hij vrijwel altijd tot de favorieten. Zondag lag dat iets anders. De wielrenner uit Hoogerheide temperde voorafgaand aan de strijd om de regenboogtrui de verwachtingen iets. Hij heeft er immers anderhalve maand uit gelegen door een rugblessure na zijn val in de mountainbikewedstrijd op de Olympische Spelen.

Voor de NOS-microfoon, voorafgaand aan de start van het WK in Antwerpen, gaf Van der Poel aan 'zo goed mogelijk voorbereid aan de start te staan'. Hij zei zijn ploeggenoten niet te hebben gevraagd voor hem te rijden.

'Trots op top tien'

Van der Poel en Van Baarle maakten deel uit van een grote kopgroep, waaruit Alaphilippe ontsnapte om ongenaakbaar naar zijn zoveelste triomf te koersen. Na afloop sprak Van der Poel voor de camera van de NOS van een 'enorm lastige' en 'enorm slopende' wedstrijd. Hij noemde Alaphilippe een 'indrukwekkende en verdiende' winnaar. Over zijn eigen optreden was hij tevreden. "Ik ben trots dat ik ondanks een gemankeerde voorbereiding in de top tien ben geëindigd. Jammer ook, omdat ik wist dat het hierdoor lastig zou worden", aldus Van der Poel, die zei dat rugklachten hem geen parten hebben gespeeld. "Maar bij zo'n koers, wat een waanzinnig tempo, krijgt iedereen wel last van zijn rug." Hij vertelde verder dat Van Baarle in de finale aanvankelijk voor hem zou hebben gereden, maar zijn landgenoot maakte een betere indruk.

Van der Poel zei ook dat 'de beleving indrukwekkend' was. Zoveel publiek langs de lijn, had hij voor geen geld willen missen. Mede door de hoge noteringen van Van Baarle en Van der Poel werd Nederland uitgeroepen als beste landenteam. Mike Theunissen uit Rosmalen deed ook een duit in het zakje, door als 22e te eindigen.

