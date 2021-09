Snowboarder Niek van der Velden revalideert op schema voor Winterspelen

Snowboarder Niek van der Velden tijdens de vorige Olympische Winterspelen (foto: ANP / Vincent Jannink). vergroot

Nu 'volle bak knallen in de revalidatie' en dan verwacht snowboarder Niek van der Velden uit Nispen er in februari gewoon te staan op de Olympische Winterspelen in Peking. Dit vertelt hij zondag in het programma De Zuidtribune op Omroep Brabant radio nadat hij onlangs op een training in Oostenrijk zijn knie verdraaide en flink geblesseerd raakte.

Van der Velden scheurde de binnenband van zijn knie deels af. De buitenband scheurde licht in en een spier in de knieholte scheurde ook deels af. Dat maakt de aanloop naar de Winterspelen in de woorden van de snowboarder 'wel wat spannender'.

Het had volgens hem echter allemaal nog veel erger kunnen zijn. Waren zijn kruisbanden kapot geweest dan was hij er zeker een halfjaar tot een jaar uit geweest. Nu verwacht hij in december weer mee te doen.

"Ik ben er de laatste jaren achter gekomen dat ik beter presteer onder druk."

Van der Velden blijft dus positief. "Ik probeer dit ook weer te zien als iets dat me op de proef stelt, maar waar ik uiteindelijk sterker uit kom", zegt hij. "Daarbij ben ik er de laatste jaren achter gekomen dat ik beter presteer onder druk."

Wanneer het Van der Velden lukt in actie te komen op de Winterspelen is hij al verder dan in Pyeongchang in 2018. Toen brak hij als 17-jarige namelijk een dag voor zijn olympische debuut in de laatste training zijn arm.

