Twee fietsers van de snelweg gehaald bij Budel

De vluchtstrook en de fietser die daarop reed totdat de politie hem aanhield (foto: omroep Brabant) vergroot

De politie heeft zondag twee fietsers van de vluchtstrook van de A2 bij Budel gehaald. Volgens een van de agenten waren de fietsers per ongeluk over de oprit naar de snelweg gefietst om onderaan tot de ontdekking te komen dat dit niet handig was. Ze waren niet onder invloed van alcohol of drugs.

De fietsers kregen een waarschuwing en wat tekst en uitleg over hoe gevaarlijk het voor fietsers is om op de snelweg op te gaan. De fietsers zijn via een veilige weg voor fietsers verder gereden.

PolitieMax ontdekte de fietsers zondag (foto: Instagram PolitieMax) op de snelweg. vergroot

