Marianne Vos blijft hopen op vierde wereldtitel: 'Nog niet toe aan stoppen'

Het WK wielrennen zaterdag in Leuven was niet het laatste wereldkampioenschap voor Marianne Vos. "Ik ben nog niet aan stoppen toe", zegt de renster uit Babyloniënbroek zondag in het programma De Zuidtribune op Omroep Brabant radio.

Vos hoopt dus nog op een volgende kans om voor de vierde keer wereldkampioen op de weg te worden. Geruchten dat ze zou stoppen, kloppen volgens de wielrenster dan ook niet. "Niet voor zover ik weet", geeft ze aan.

De teleurstelling over het nipt missen van die vierde wereldtitel zit er volgens haar ook een dag na de koers nog wel een beetje in. "Zilver doet pijn als je zo dichtbij zit", zegt ze. Maar verwijten doet ze zichzelf weinig. Toen de latere winnares, Elisa Balsamo, de sprint aanging, kon Vos in haar eerste aanzet al niet meer snelheid maken dan de Italiaanse. Ze hoopte toen nog dat het even stil zou vallen, maar Balsamo hield dezelfde snelheid en Vos kwam er niet meer overheen, analyseert ze zelf.

"Ik ga er vanuit dat iedereen zijn best doet. En je moet ook de benen hebben."

Ook haar ploeggenoten verdienen volgens Vos geen blaam. "Ik denk niet dat niemand echt heeft verzaakt", zegt ze. "Ik ga er vanuit dat iedereen zijn best doet. En je moet ook de benen hebben", zegt ze. Bijvoorbeeld op een moment zo'n vijf kilometer van de streep. Een groepje van vijf met daarin Vos is weg. Ploeggenote Ellen van Dijk rijdt op kop, maar ze rijdt eigenlijk niet door. "Misschien hadden de krachten beter verdeeld kunnen worden", geeft ze aan. Maar daar blijft het bij.

En vervolgens richt ze zich alweer op de volgende wedstrijd. De klassieker Parijs-Roubaix komende zaterdag.

