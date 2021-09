Marianne Vos grijpt net naast het goud op WK

Wielrenster Marianne Vos uit Babyloniënbroek (foto: OragnePictures). vergroot

Marianne Vos heeft net naast het goud gegrepen bij het WK op de weg. De 34-jarige renster uit Babyloniënbroek bleef in de sprint net iets achter op de Italiaanse Elisa Balsamo en eindigde op de tweede plaats.

De 160 kilometer tellende koers vond plaats in het Belgische Leuven. Het was voor het eerst sinds 2016 dat het goud niet naar een Nederlandse renster ging. Voor Vos was dit haar zestiende WK. Sinds 2006 veroverde de renster vijf keer zilver en drie keer goud.

"Het is balen als je er zo dicht bij bent."

Marianne Vos had in Leuven heel graag voor de vierde keer de regenboogtrui willen aantrekken, maar de Nederlandse wielrenster moest genoegen nemen met zilver. Voor de zesde keer eindigde Vos als tweede in de wegwedstrijd bij de WK. "Het is balen als je er zo dicht bij bent", zei Vos bij de NOS, nadat de tranen wat waren opgedroogd.

Vos werd in de sprint om het goud geklopt door de Italiaanse Elisa Balsamo. "Zij was ontzettend sterk en werd goed gebracht. Ik zat bij haar in het wiel. Op het moment dat zij aan ging, kon ik het niet opvangen met meer snelheid", zei Vos over de sprint. "Dan zijn het pijnlijke meters naar de finish. Ik voelde dat ik er niet meer langs kon komen. Ik miste net een beetje de 'punch' die ik normaal wel heb. Het was ook een slopende koers. Weer tweede ja, dat heb ik eerder meegemaakt. Jammer, want zulke kansen krijg je niet iedere dag."

"We wilden alert zijn en niemand laten gaan."

Volgens Vos had de Nederlandse ploeg weinig fout gedaan in de koers over bijna 160 kilometer, al betitelden enkele ploeggenoten de samenwerking als 'los zand'. "We wilden alert zijn en niemand laten gaan. Je zag continu oranje van voren. Als er werd aangevallen, sprongen we mee. Zo hadden we dat ook in de voorbespreking afgesproken", zei Vos. "Dus ik denk niet dat je onze samenwerking per se als los zand kan bestempelen."

Dit WK maakten twee andere Brabantse vrouwen hun debuut. Elise Uijen uit Herpen en Mijntje Geurts uit Luyksgestel reden de wegwedstrijd bij de Junior-vrouwen. Uijen behaalde de vierde plaats en Geurts werd tiende. Elise Uijen deed ook mee met de tijdrit en eindigde daar als zesde.

