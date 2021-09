Kerkuil Yuca is vermist en Sabrina maakt zich zorgen: 'We zijn er gek mee'

Het hele gezin van Sabrina oefende met kerkuil Yuca, die nu al een hele dag weg is ( foto: Sabrina Lensen) vergroot

De eigenaren van kerkuil Yuca maken zich ontzettend ongerust. Ze hebben zondag met vrienden en familie gezocht naar de witte jonge kerkuil zonder resultaat. "Ze is pas 3 maanden bij ons. Ze is heel erg tam. We hebben ook een hond, kippen en andere huisdieren. Yuca is niet bang en daardoor een gemakkelijke prooi", zegt Sabrina Lensen die deze uil samen met haar gezin in Middelrode voor Yuca zorgt.

Sabrina was zaterdagavond met haar uil aan het oefenen. "We hebben een paradijsje voor haar gemaakt. Ze leeft in een boerenschuur en heeft 6,5 hectare om vrij te vliegen. Ik heb vroeger ook uilen gehad maar die leefden meer opgesloten. Dat wilde ik deze keer anders doen.

Tijdens de training ging het mis. "Yuca vloog haar rondje over het huis, toen ze ineens ergens van schrok en afweek. Sindsdien ben ik haar kwijt. Ik heb haar later nog wel gehoord maar in het donker kon ik haar niet zien. Ik denk dat ze geschrokken is van een buizerd. Die vliegen hier wel meer."

"Yuca is heel erg tam, ze deed zelfs meer aan een theaterstuk waar ze op bezoekers ging zitten."

"Met zeker vijftien man hebben we vandaag naar haar gezocht in de omgeving", vertelt Sabrina. "Uilen zijn nachtdieren en slapen overdag. Ze reageren dan ook nergens op, dus ook niet als ik roep. Vanavond gaan we dus weer verder met zoeken."

Even leek de uil gevonden toen de dierenambulance belde. "Zij hadden een dode uil gevonden op de A2. Het bleek loos alarm voor ons. Het was een gewone wilde bosuil." De dierenambulance is op de hoogte, ze is aangemeld bij dierenopsporingsorganisatie Amivedi staat ze vermeld en op social media vragen we aandacht.

Voor Sabrina is Yuca gewoon onderdeel van het gezin. "Overdag moet je haar met rust laten en dan ben ik aan het werk. in de avond train ik met haar. Ik leer haar op mijn hand zitten of op mijn schouder. Ze is echt heel erg tam. Ze heeft zelfs meegedaan aan een theaterstuk in openluchttheater Kersouwe. Dan ging ze gewoon op bezoekers zitten. Hoewel ze pas drie maanden bij ons is, zijn we zo aan haar gehecht ook onze kinderen zijn er gek mee."

Yuca laat vooral van zich horen als ze honger heeft. 'Dan maakt ze een krijsend geluid. Ze weet alleen niet hoe ze moet jagen. Ze weet alleen dat mensen haar eten geven. Als ik zou weten dat ze zichzelf zou kunnen redden zou dat alweer wat schelen in mijn ongerustheid, maar dat kan ze dus niet. Ik heb er buikpijn van.

Als mensen Yuca denken te zien kunnen ze het beste via Facebook contact met haar opnemen. Je kunt eventueel ook proberen haar zelf te pakken. Ze heeft twee leren riempjes aan haar poten en dan kun je haar gemakkelijk vasthouden.

