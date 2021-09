Motorrijdster na botsing met auto opgenomen in ziekenhuis

De situatie na het ongeluk in Achtmaal (foto: Tom van der Put/SQ Vision Mediaprodukties). vergroot

De bestuurster van een motor is zondagmiddag in Achtmaal zodanig gewond geraakt dat ze met spoed naar een ziekenhuis moest worden gebracht. De motorrijdster werd op de Buntweg aangereden door een auto. De bestuurder van de auto is na een alcoholtest aangehouden en naar een politiebureau gebracht. Een ademanalyse moet uitwijzen of de man te veel gedronken had.

Na de melding van het ongeluk werden ambulance, brandweer en politie ingeschakeld. Het slachtoffer werd in eerste instantie geholpen op de plek waar ze onderuit was gegaan. Agenten begonnen ondertussen met een onderzoek naar de toedracht van de botsing. Zo werden er foto’s gemaakt van de situatie en zijn er verklaringen opgenomen van getuigen.

Een berger is opgeroepen om beide voertuigen af te slepen.

