Paardencoaching in Breda leeggeroofd: 'Alles is weg, dit doet pijn'!

Er is niet veel van de inventaris over (foto: Paard en meer). vergroot

Paard en meer, een organisatie in Breda die kinderen en jongeren met gedragsproblemen begeleidt, is compleet van slag. Tussen zaterdagavond en zondagmorgen is ze bestolen van al haar zadels, hoofdstellen, gereedschappen en tuigen. “Alles is weg.”

Ze had het niet direct in de gaten, maar toen Sofie Sutarzewicz door had wat haar organisatie was overkomen, werd ze zowel boos als verdrietig. Alle spullen die zij en haar collega’s van Paard en meer nodig hebben voor hun activiteiten waren van de ene op de andere dag verdwenen.

"Dit doet echt pijn, wat een ellende."

Nietsvermoedend reed de Bredase deze zondagochtend om half negen het terrein van haar organisatie op. “Toch viel het me wel op dat het een troep was in een soort van pauzeschuurtje dat we hebben”, vertelt ze. “Normaal gesproken laat ik of eigenlijk niemand van ons de boel zo achter. Maar er ging pas een belletje bij me rinkelen toen ik de ruimte open deed waar al onze materialen liggen opgeslagen. Alle deuren, alle sloten waren geforceerd. Alles van waarde was er niet meer. Ik weet niet wat de precieze schade is, maar ik denk al gauw een tien- of vijftienduizend euro. Dit doet echt pijn. Wat een ellende.”

Een hard gelag voor het personeel van Paard en meer, dat sinds een jaar op eigen benen staat nadat het enige tijd onderdeel was van jeugdzorginstelling Juzt. “We hebben vorig jaar april een doorstart gemaakt nadat bekend was geworden dat Juzt ophield te bestaan”, aldus Sutarzewicz.

Met behulp van paarden of honden wordt er gewerkt aan bijvoorbeeld het zelfvertrouwen, het omgaan met gevoelens of autisme en het verwerken van moeilijke ervaringen zoals een echtscheiding. Dertig tot veertig meisjes en jongens, in de leeftijd variërend van zeven tot 23 jaar, doen een beroep op de kennis en ervaring van het personeel. Ze komen uit onder meer Breda, Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout.

"Onze paarden waren ook van slag."

De paardencoaching is gevestigd aan de Rijsbergsebaan, nabij de Galderse meren. De daders, volgens Sutarzewicz kan de diefstal niet door één persoon zijn gepleegd, moeten de situatie goed hebben gekend. “Ze hebben ons terrein benaderd aan een kant van de weg die amper opvalt. Daarna zijn ze over een hek geklommen om vervolgens toe te slaan. Hoogstwaarschijnlijk hebben ze daarna alle spullen via dezelfde weg in een busje geladen. Ze hebben alles ‘netjes’ dicht gedaan, zodat het mij niet meteen was opgevallen wat er was voorgevallen. Gelukkig zijn onze paarden met rust gelaten, maar ze waren wel van slag.”

"Voor onze doelgroep is het nog moeilijker te bevatten."

Hoe nu verder met Paard en meer, nu het zoveel minder heeft aan te bieden? Sutarzewicz: “Voor ons is het verschrikkelijk maar voor onze doelgroep is het nog moeilijker te bevatten. Probeer dit maar eens uit te leggen. Via Facebook en Instagram hebben we de ouders al op de hoogte gebracht. De kinderen laten we maandag ook gewoon komen. De paarden moeten immers verzorgd worden. Bovendien willen we hen het verhaal vertellen en samen alles opruimen, zodat we ze kunnen helpen bij de verwerking. Zij zijn immers gehecht aan al die zadels, rijtuigen en dergelijke.”

De politie is zondagmorgen direct op de hoogte gebracht en is nog dezelfde ochtend de schade komen opnemen. De officiële aangifte moet nog worden gedaan door de medewerkers van Paard en meer.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.