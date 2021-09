Zwaargewonde bij ongeluk in Vinkel, onduidelijk wat er is gebeurd

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Zwaargewonde bij ongeluk in Vinkel, mogelijk geschept door auto

Bij een ongeluk op de Rekken in Vinkel is zondagavond een man zwaargewond geraakt. Het slachtoffer werd mogelijk aangereden door een auto, die van de weg raakte en in een greppel terechtkwam.

Voor de politie was het rond elf uur totaal niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Zo is het nog de vraag of het slachtoffer over de weg liep, of op de fiets zat. Vlakbij de plek waar de auto werd aangetroffen, lag een zwaarbeschadigde fiets.

Verder is onbekend waarom de chauffeur van de auto de macht over het stuur is kwijtgeraakt en hoe hard hij reed.

De Rekken loopt parallel aan de snelweg A59, ligt tussen Vinkel en Heesch en was deze avond onverlicht. Het onderzoek naar het ongeluk is nog in volle gang.

Foto: Bart Meesters / SQ Vision. vergroot

Foto: Bart Meesters / SQ Vision. vergroot

