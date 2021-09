Cocaïneklus eindigt in koelcel, Bergenaren horen tot 5,5 jaar cel eisen

De coke tussen de ananassen in 's-Gravenzande (foto: OM) De coke tussen de ananassen in 's- Gravenzande (foto: OM) Volgende Vorige vergroot 1/2 De coke tussen de ananassen in 's-Gravenzande (foto: OM)

Een groep mannen uit Bergen op Zoom wilde ruim 500 kilo cocaïne uit een zeecontainer halen. Desnoods met geweld. Maar de plannen mislukten. Een van verdachten belandde urenlang in een koelcel. Maandag eiste het OM fikse straffen tegen ze. Een van hen is vaker in het nieuws geweest: bij de geruchtmakende cokesmokkel op de goederentrein Moerdijk-Milaan.

De zaak waar het nu om gaat staat ook wel bekend als de 'Westlandse cokezaak'. De drugs waren in mei 2018 aangekomen in de haven van Rotterdam, op een schip uit Costa Rica. Het spul zat verstopt tussen ananassen. Alles moest naar een koelbedrijf in 's-Gravenzande. Dat bedrijf had er niks mee te maken. Het is een bekende truc om drugs tussen de legale producten te laten 'meereizen'. Onderweg wordt het spul er dan uitgevist.

Dat moest hier ook zo gaan. Vijf verdachten vertrokken vanuit Roosendaal, met tiewraps en ductape. Het lijkt er op dat ze plannen hadden om de chauffeur te overvallen, te gijzelen en de drugs uit de container halen, vermoedt het OM. Maar dat overvallen kon niet want het was te druk op de weg. Daarom volgden de verdachten de truck met container naar het koelbedrijf in 's-Gravenzande.

Koelcel

Er werd iets anders bedacht. Eén van de verdachten moest zich laten insluiten in de koelcel. En dan wachten tot er nog één medewerker binnen was, die gijzelen en dan de drugs er uit halen. Voor die klus zou hij 75.000 euro krijgen.

De verdachten wisten niet dat de politie het drugstransport stiekem volgde. De telefoons van de mannen werden afgeluisterd. Een arrestatieteam pakte vier verdachten op, nog voordat ze in actie konden komen. De vijfde zat goed verstopt in de koelcel. Na 6 uur zoeken vonden agenten de man die inmiddels onderkoeld was. Later volgden nog twee arrestaties.

Instructies

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) was Mohamed B. (34) uit Bergen op Zoom de baas. Dat gaf hij maandag ook zelf toe tegenover de rechtbank, volgens Omroep West. "Ik heb het georganiseerd en regelde wat kennissen. En ik kreeg zelf instructies maar ik weet niet van wie", zei B. Het OM wil dat hij de hoogste straf krijgt: 5,5 jaar.

Goederentrein

B. is vaker veroordeeld voor cokesmokkel. Zo was hij volgens de rechtbank in Breda een van de drie mannen die sporttassen met 24 kilo coke onder de goederentrein van Moerdijk naar Milaan verstopte, voorjaar 2017.

Hij zou in deze 'Westlandse cokezaak' met vier stadsgenoten betrokken zijn. Die anderen waren Jeroen G. (29) Wassim A. (23) Peter R. (54) en Peter H. (38) Die laatste was er maandag niet bij vanwege coronaverschijnselen.

Ze kregen hulp van Faiz T. (22) uit Hoogvliet, een neef van Wassim. Hij zat in de koelcel. Simon van O. (48) uit Hansweert zou 1000 euro krijgen voor het overladen. Tegen de zes medeverdachten werden straffen geëist van 30 maanden tot 4,5 jaar.

Straatwaarde 25 miljoen euro

Het OM vindt dat er geen bewijs is voor drugssmokkel en voor de gijzeling. Maar wel voor het voorbereiden van een drugstransport én gijzeling. De meeste verdachten ontkennen dat ze wisten van de drugs of ze zwijgen daarover.

De straatwaarde van de drugs was ongeveer 25 miljoen euro.

De komende dagen komen de advocaten en verdachten nog aan het woord. Een uitspraak wordt half oktober verwacht.

