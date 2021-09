Overval op Jack's Casino in Helmond: daders te zien op beelden

De politie heeft foto's vrijgegeven van twee daders van de overval op Jack's Casino in Helmond. Die overval werd gepleegd op 9 september.

De daders zijn nog niet gepakt. Uit camerabeelden blijkt dat minimaal twee daders verantwoordelijk zijn voor de overval. Een van de daders droeg een zwarte pet en een mondkapje. Zijn gezicht is deels te zien. Van de andere dader is het gezicht niet te zien. Hij droeg een pet, met daar overheen een capuchon.

Het casino in het centrum van Helmond werd 's nachts overvallen. Na sluitingstijd werd een medewerkster overvallen toen ze even buiten was. Ze moest onder dwang van de daders de kluis openen. De daders maakten een groot bedrag buit.