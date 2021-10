Luxe kasteel met Engelse pub en filmzaal is voor 2,75 miljoen euro van jou

Op zoek naar een nieuw optrekje aan het water? Kasteel Meerwijk, met daarin onder meer een filmzaal, wijnkelder, Engelse pub en spa, staat te koop. Daar hangt wel een flink prijskaartje aan: de nieuwe eigenaar moet ruim 2,7 miljoen euro voor de villa neertellen.

"Hier in Nederland is een kasteel als dit best uniek", vertelt makelaar Leslie de Ruiter. "In Frankrijk en België word je ermee doodgegooid, maar hier zijn er ook maar weinig van deze vriendelijke kastelen." Daarmee bedoelt hij kastelen die niet gebouwd zijn als verdedigingswerk."

Het kasteel ligt in Meerwijk, naast Den Bosch, en is rond 1840 aan de rivier de Dieze gebouwd. Dit is de vervanger van het oorspronkelijke kasteel, dat van de veertiende tot de negentiende eeuw in het huidige Kasteelpark in Empel stond. Tegenwoordig is het kasteel een officiële trouwlocatie van de gemeente Den Bosch.