Misbruik zeven peuters: omschrijven beelden 'enorme kluif', zegt justitie

Het beschrijven van de beelden die er zijn van het misbruiken van zeven peuters, is een 'enorme kluif voor justitie'. Niet alleen omdat elk beeld zorgvuldig beschreven moet worden, maar ook omdat dit werk zelfs professionals niet onberoerd laat. Dat zegt justitie, op de dag dat er voor het eerst een zitting was in de zedenzaak rond een vrouwelijke oppas van 52. Zij wordt verdacht van het misbruiken van de kinderen, terwijl ze tegelijkertijd videobelde met een 58-jarige man. Beiden waren maandag niet aanwezig in de rechtszaal.

Een aantal maanden terug, op 12 juni, zagen ouders van een 2-jarig meisje na een avond stappen op videobeelden uit de kinderkamer, dat de oppas hun dochter misbruikte. Ze schakelden de politie in. Bij de aanhouding van de oppas werden nog meer beelden gevonden, van andere kinderen. In totaal gaat het om zeven slachtoffers uit zes gezinnen, allemaal uit de regio Eindhoven.

Het Openbaar Ministerie kwam vorige week met de verdenkingen naar buiten.

In de zaal in Den Bosch zaten maandag veel journalisten. Details van het misbruik kregen zij en de andere aanwezigen nog niet te horen. "Het zijn verschrikkelijke zaken, met verschrikkelijke gevolgen voor de slachtoffers. We willen hen beschermen", aldus persofficier Janine Kramer. Over het beschrijven van alle beelden zegt zij: "Het is een enorme kluif."

Bart Vaessen, woordvoerder van het OM, vult aan: "De impact van deze zaak is enorm en dan denk ik op de eerste plaats aan de kinderen en hun ouders. Het onderzoek laat ook ons niet onberoerd en dat geldt zelfs voor ervaren zedenrechercheurs. Zij zijn wel iets gewend, maar de ernst van deze zaak mag niet onderschat worden."

"Het zal je kind maar zijn. Je wil niet horen bij de bakker: Goh, dat en dat is er met je kind gebeurd, wat erg."

Hij vervolgt: "Toch zijn het die professionals die dit soort beelden zorgvuldig moeten beschrijven en dat kost de nodige tijd. Dat is een belangrijk onderdeel van het onderzoek op dit moment."

Voor nu blijft de pijn van het openbaar worden van details, de slachtoffers en hun families nog even bespaard. De zitting van maandag was dan ook een zogeheten pro forma- zitting, waar praktische zaken besproken worden, zoals de voortgang van het onderzoek.



Maar als de inhoudelijk behandeling start, is openbaar maken van de details onvermijdelijk. "De details moeten naar buiten, maar we moeten nog kijken hoe we de privacy van de slachtoffers kunnen waarborgen", aldus Kramer. "Het zal je kind maar zijn. Je wil niet horen bij de bakker: Goh, dat en dat is er met je kind gebeurd, wat erg."

Het onderzoek is inmiddels ver klaar, vertelde de officier van justitie. Toch heeft het Openbaar Ministerie nog meer tijd nodig, onder meer om getuigen en verdachten nog eens te spreken. Ook wordt de geestelijke gesteldheid van de verdachten nog doorgelicht met een persoonlijkheidsonderzoek.

Maandag werd ook gesproken over de verlenging van de voorlopige hechtenis. Maar omdat er geen verzoeken zijn gedaan om de verdachten vrij te laten, was de zitting snel klaar.

Op 20 december wordt de zaak vervolgd. Het Openbaar Ministerie verwacht dan meer over de zaak te kunnen zeggen.

