Agent die inbreker in zijn been schoot wordt niet vervolgd

Foto: Omroep Brabant vergroot

De agent die in januari een inbreker in zijn been schoot op de Bisschopsmolen in Eindhoven, wordt niet vervolgd. Volgens het Openbaar Ministerie was er sprake van een acute noodsituatie.

De politie ging op 20 januari af op een melding van een inbraak aan de Bisschopsmolen. In het huis troffen agenten een man aan die zichzelf verwondde met een mes. Hij liet het mes niet los.

Om die reden werd een waarschuwingsschot gelost en pepperspray gebruikt. De man gooide het mes vervolgens richting de agenten en hij pakte een schaar. Hij dreigde zichzelf opnieuw te verwonden. Ondertussen kwam de man steeds dichterbij de agenten, die geen kant meer op konden. Een van de agenten schoot hem daarom in zijn been.

De Rijksrecherche heeft onderzocht of de agent terecht heeft geschoten. Uit dat onderzoek bleek dat sprake was van een noodsituatie. De agent wordt daarom niet vervolgd.

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.