Zo gaat brandstichter in Schijndel te werk, dader op beveiligingsbeelden

In Schijndel zijn twee auto's in een tijdsbestek van tien maanden in brand gestoken. Omdat de brandstichtingen op nagenoeg dezelfde plek plaatsvonden, vermoedt de politie dat dezelfde dader erachter zit.

De eerste auto werd in brand gestoken op 25 november 2020. In augustus van dit jaar ging opnieuw een auto in vlammen op. Beide voertuigen stonden geparkeerd in de straat Wort.

Slapende kinderen

Op bewakingsbeelden is te zien hoe de dader te werk gaat. De man loopt op een geparkeerde auto af, sproeit er een vloeistof overheen en steekt dan het licht ontvlambare spul in brand. Daarna rent hij meteen weg in de richting van de aangrenzende straat Brouwketel. Van de auto blijft weinig over.

De eigenaar van de auto is nog steeds ontdaan. "Onze drie kinderen lagen te slapen. Je moet er niet aan denken wat er zou zijn gebeurd als de vlammen waren overgeslagen naar het woonhuis."

In augustus van dit jaar is het opnieuw raak in de Wort. Weer zijn er bewakingsbeelden van de dader die vanaf de Brouwketel naar de Wort loopt. Dan is er een flits te zien en rent iemand hard weg richting Brouwketel. De brandstichting loopt bijna helemaal mis omdat het vuur dreigt over te slaan naar een huis met twee slapende kinderen. De opgetrommelde brandweer weet op het nippertje erger te voorkomen.

De politie vist naar het motief. Waarom waren de twee auto's aan de Wort het doelwit? Mogelijk heeft de dader bij de laatste brandstichting zijn hand verbrand, zoals het op de beelden te zien lijkt. De politie zoekt getuigen die mogelijk informatie hebben die leiden naar de dader.

