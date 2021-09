Joep (11) zwemt niet in Bacardi Lemon, maar rockt op The Final Countdown

De 11-jarige Joep van der Velden uit Breda houdt van muziek en zit op gitaarles. Terwijl zijn leeftijdsgenootjes vooral naar top-40-muziek luisteren, houdt hij van rockmuziek uit de jaren tachtig. Geen 'Ik ga zwemmen', Ed Sheeran of OneRepublic dus, maar Europe en Guns N' Roses. Samen met zijn muziekleraar heeft hij zelfs een eigen versie 'The Final Countdown' gemaakt.

Ambities heeft hij genoeg. De volgende stap is een eigen versie van 'Paradise City' van Guns N' Roses te maken. Hij heeft de akkoorden inmiddels in zijn vingers en speelt zonder probleem de rockklassieker op zijn gitaar. Later wil Joep naar de Rockacademie in Tilburg en hoopt gitaar te kunnen spelen in een band. Als dat ooit lukt, dan is de basis gelegd op gitaarles in Breda.