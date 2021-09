Auto vliegt in brand op de A50 bij Son en Breugel

De auto werd door de brand verwoest (foto: Sander van Gils/SQ Vision) vergroot

Op de snelweg A50 bij Son en Breugel is maandagavond een auto in brand gevlogen. De mensen die in de auto zaten, wisten op tijd weg te komen.

Janneke Bosch Geschreven door

De melding van de brand kwam rond kwart voor elf binnen bij de brandweer maandagavond. De bestuurder wist de auto stil te zetten in de berm van de verbindingsweg tussen de A50 en de Kennedylaan in Eindhoven.

Bermbrand

De brand woedde voornamelijk onder de motorkap. Ook de berm vatte vlam. De brandweer was snel bij de auto, maar kon niet voorkomen dat die verwoest werd. Waarschijnlijk is een technisch mankement de oorzaak van de brand.

De afrit Eindhoven/Helmond vanuit Best werd tijdelijk afgesloten, maar is inmiddels weer open voor verkeer.

Foto: Sander van Gils/SQ Vision vergroot

Foto: Sander van Gils/SQ Vision vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.