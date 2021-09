Drugsbende opgerold, 'grote jongens' opgepakt bij invallen in Breda

Wachten op privacy instellingen... Ook op andere plekken in Breda werden invallen gedaan (foto: Perry Roovers/SQ Vision) Ook op andere plekken in Breda werden invallen gedaan (foto: Perry Roovers/SQ Vision) Ook op andere plekken in Breda werden invallen gedaan (foto: Perry Roovers/SQ Vision) Ook op andere locaties in Breda werden invallen gedaan (foto: Perry Roovers/SQ Vision) De inval begon dinsdagochtend vroeg (foto: Perry Roovers/SQ Vision) Foto: Perry Roovers/SQ Vision Foto: Perry Roovers/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/8 De politie deed dinsdagochtend een inval in onder meer een woonwagenkamp

De politie heeft dinsdagochtend vroeg een inval gedaan op een woonwagenkamp in Breda. Ook andere huizen en bedrijfspanden in Breda werden binnengevallen. De politie denkt dat ze hiermee een bende heeft opgerold die bezig was drugslabs op te zetten en al eerder zulke labs heeft opgezet en onderhouden. Er zijn zes mensen opgepakt.

Janneke Bosch Geschreven door

Het is een grootschalige actie dinsdagmorgen vroeg: arrestatieteams en specialisten vallen in totaal tien panden binnen in Breda. Zeker 250 mensen van politie en ondersteunende en specialistische diensten doen er aan mee.

Er zijn invallen gedaan bij:

vier huizen op het woonwagenkamp,

drie huizen op andere plekken in Breda,

drie bedrijfspanden in Breda.

Zes mensen zijn opgepakt, vijf mannen en een vrouw. Zij worden verdacht van het opzetten en runnen van drugslabs waar methamfetamine werd gemaakt. Drie van hen zijn op het woonwagenkamp aan de Edisonstraat opgepakt en drie van op andere plekken in de stad.

Kleine en grote jongens

Aan de invallen en aanhoudingen dinsdagochtend is veel onderzoek vooraf gegaan. Eind vorig jaar kwam de bende al in beeld bij de politie, vertelt een woordvoerder. Een groep mensen uit Breda was van plan om één of meerdere drugslabs op te zetten. Recherche startte een onderzoek. Uit dat onderzoek bleek dat er een drugslaboratorium was opgezet in het dorp Waterlandkerkje in Zeeland. In februari werd dat methlab opgerold. De bewoonster van dat pand en drie Colombianen werden opgepakt. "Maar dat waren de kleine jongens", zegt de politie.

"De grote jongens die het opgezet hadden, bleven buiten beeld." Het onderzoek van recherche ging verder. En de afgelopen maanden werd er meer bewijs verzameld tegen 'de grote jongens' achter het opzetten van het drugslab. Dinsdagochtend leidde dat tot invallen op allerlei plekken in de stad.

Crimineel geld

In totaal zijn er zes mensen opgepakt, vijf mannen van tussen de 28 en 60 jaar oud en een 28-jarige vrouw. Zij worden verdacht van het opzetten en onderhouden van tenminste dat drugslab in Zeeland. Ook wordt de groep milieudelicten ten laste gelegd.

De politie denkt dat de groep veel geld heeft verdiend met het drugslab, dat wellicht een half jaar actief is geweest. Daarom wordt er ook gezocht naar waardevolle spullen die met crimineel geld gekocht zijn. Buiten het hek staat een vrachtwagentje waar spullen die in beslag zijn genomen, worden ingeladen. Onder meer fietsen en een buitenkeuken zijn in beslag genomen, net als een caravan.

Het woonwagenkamp is hermetisch afgesloten door de ME. Er wordt de hele ochtend nog onderzoek gedaan. "Er zijn allemaal specialisten aanwezig bij de doorzoekingen", vertelt de woordvoerder, "geldhonden, mensen die verborgen ruimtes kunnen vinden."

Een bewoonster van het kamp zit met verbazing naar alle politie te kijken. "Ik vind het heel heftig. Geen idee wat ze gevonden hebben maar ik heb er niks mee te maken." De doorzoekingen zijn dan ook niet in haar woonwagen maar bij één van de buren. "Ik werd vanmorgen vroeg wakker en zag alles gebeuren. Ik hoor een drugsbende, maar ik heb geen idee."

Naar verwachting neemt het onderzoek zeker de rest van de ochtend in beslag. Van alle mensen die met de auto het terrein op of af willen gaan, wordt de auto onderzocht.

Foto: Noël van Hooft vergroot

Foto: Noël van Hooft vergroot

Foto: Noël van Hooft vergroot

Foto: Noël van Hooft vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.