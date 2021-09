Drugsbende opgerold, meerdere politie-invallen in Breda

Foto: Perry Roovers/SQ Vision vergroot

De politie heeft dinsdagochtend vroeg een inval gedaan in een woonwagenkamp in Breda. Ook andere huizen en bedrijfspanden in Breda werden binnengevallen. De politie denkt hiermee een bende op te hebben gerold die bezig was drugslabs op te zetten. Er zijn zes mensen aangehouden.

Het is een grootschalige actie dinsdagmorgen vroeg: zeker 250 mensen doen er aan mee. Het kamp aan de Edisonlaan werd binnengevallen en ook woningen en drie bedrijfspanden op andere plekken in Breda. Zes mensen zijn opgepakt, vijf mannen en een vrouw. Zij worden verdacht van het opzetten en runnen van drugslabs waar methamfetamine werd gemaakt. Drie van hen zijn op het woonwagenkamp aan de Edisonstraat opgepakt en drie op andere plekken in de stad.

Er zijn invallen gedaan bij:

Vier huizen op het woonwagenkamp

Drie huizen op andere plekken in Breda

Drie bedrijfspanden in Breda

Grote jongens

Aan de invallen en aanhoudingen dinsdagochtend is veel onderzoek vooraf gegaan. Eind vorig jaar kwam de bende al in beeld bij de politie, vertelt een woordvoerder. In februari werd in Waterlandkerkje in Zeeland al een methlab opgerold. "Maar dat waren de kleine jongens", zegt de politie. "De grote jongens die het opgezet hadden, bleven buiten beeld."

Het woonwagenkamp is hermetisch afgesloten door de ME. Er wordt de hele ochtend nog onderzoek gedaan. "Er zijn allemaal specialisten aanwezig bij de doorzoekingen", vertelt de woordvoerder, "geldhonden, mensen die verborgen ruimtes kunnen vinden." Naast geld en materialen voor een drugslab denkt de politie ook wapens te vinden.

Naar verwachting neemt het onderzoek zeker de rest van de ochtend in beslag.

