Artiesten willen niet optreden door coronatoegangsbewijzen: theaters balen

Douwe Bob, Fresku, Hans Teeuwen en Jandino: alle vier verplaatsen hun theatershows door de verplichte coronatoegangspas. Voor Brabantse theaters die de artiesten op hun agenda hebben staan, is dit balen. Maar de theaters zijn niet de enige gedupeerden.

Coen Bais, de directeur van Theater De Lievekamp in Oss, vertelt in WAKKER! op Omroep Brabant radio dat het voorlopig bij deze artiesten blijft. "Het valt gelukkig nog mee. Het verspreidt zich niet over alle artiesten en groepen die bij ons gaan optreden", zegt hij.

De directeur zegt dat hij de keuzes van de artiesten respecteert, maar hij baalt er wel van. "Iedereen heeft recht op zijn of haar mening, maar ik vind het jammer dat de voorstellingen afgelast worden. Het mag eindelijk weer met een aantal bezoekers waarmee we ook wat geld in het laatje krijgen en dan gaan er een aantal shows niet door", vertelt Bais.

"Het voelt als een slagveld want het gaat om tientallen mensen."

De paar voorstelling die verplaatst worden, betekenen voor het theater zelf niet direct het einde. De producenten, musici, technici, decorbouwers en begeleiders zijn het meest de dupe van de verplaatsingen. "Vooral de mensen achter de schermen staan te springen om werk", vertelt de directeur. "We zien die mensen nu steeds vaker dus dan komen de verhalen los. Het voelt als een slagveld want het gaat om tientallen mensen."

De directeur uit Oss vreest voor personeelstekorten als het zo doorgaat. "Sommige van deze mensen komen niet meer terug, omdat zij een andere baan hebben", vertelt Bais. "Zo riskeer je een enorme kaalslag."

"Sommige voorstellingen zijn al vier keer uitgesteld."

Theaterliefhebbers werken over het algemeen goed mee met de coronaregels. "De meeste bezoekers komen met een grote lach naar binnen en hebben geen problemen met de QR-code", ziet de theaterdirecteur. "Maar als voorstellingen verplaatst worden, zie je meer frustratie bij de bezoeker. Sommige voorstellingen zijn al vier keer uitgesteld."

Directeur Rob van Steen is blij dat er weer leven in het Tilburgse theater komt. vergroot

Rob van Steen is directeur van de Schouwburg en de Concertzaal in Tilburg. Jandino, Hans Teeuwen en Douwe Bob stonden daar op de agenda. "We balen dat deze voorstellingen verplaatst worden", vertelt Van Steen.

Toch vindt hij dat de artiesten in hun recht staan. "Wij moeten met elkaar verder en dus verplaatsen wij de voorstellingen", zegt hij. "De vaste technici, musici en decorbouwers die bij ons in dienst zijn, hebben hier gelukkig niet direct last van."

"Vorig jaar hebben we 449 shows uitgesteld."

Voorstellingen verplaatsen zijn ze in Tilburg ondertussen wel gewend. "Wij zijn expert geworden. Vorig jaar hebben we 449 shows uitgesteld dus deze drie maken niet meer zo'n indruk", vindt de directeur.

Het coronatoegangsbeleid is daarentegen een nieuwe uitdaging voor de Schouwburg en Concertzaal. "Het kost veel aandacht om alle QR-codes te scannen", vertelt hij. "Maar bezoekers werken goed mee. Want mensen die niet achter de toegangsbewijzen staan, komen toch niet."

