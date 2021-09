Kerkuil Yuca is opnieuw zoek, maar deze keer lijkt het vuil spel

Kerkuil Yuca (Foto: Sabrina Lensen) Sabrina en Yuca (foto: Sabrina Lensen) Veel mensen kwamen helpen bij de zoektocht dit weekend (foto: Sabrina Lensen). Volgende Vorige vergroot 1/3 Kerkuil Yuca (Foto: Sabrina Lensen)

Kerkuil Yuca uit Middelrode is wéér weg. De baasjes werden maandagavond nog herenigd met hun geliefde uil nadat ze was weggevlogen, maar dinsdagochtend was Yuca's hok opengebroken en was er geen spoor van haar te bekennen. Baasje Sabrina Lensen is er kapot van: "Ik begon heel hard te schreeuwen."

Zaterdagavond was Sabrina met Yuca aan het oefenen in de tuin tot haar kerkuil ergens van schrok. Yuca vloog weg en was in het donker niet meer te vinden. Na verschillende oproepjes op social media hielpen tientallen mensen uit de buurt het gezin met de zoektocht. Dat zorgde voor een emotionele hereniging op maandagavond.

"Toen ik bij Yuca's schuur kwam, was het slot van de deur en stond haar hok open."

Na een aantal heftige dagen met weinig slaap ging het gezin maandagavond vroeg naar bed. "Mijn man wilde nog bij Yuca gaan kijken, maar ik dacht dat het beter was om haar na al die stress even bij te laten komen", vertelt Sabrina.

"Toen ik haar 's ochtends wilde gaan voeren, stond de poort open waar ik eerst weinig aandacht aan besteedde. Toen ik bij Yuca's schuur kwam, was het slot van de deur en stond haar hok open. Yuca was wéér weg."

"Yuca is zo tam dat ze nooit kan overleven in het wild."

"Ik begon heel hard te schreeuwen", vertelt de emotionele eigenares. "Wie doet zoiets?" Sabrina is bang dat iemand Yuca vrij wilde laten, omdat ze in 'gevangenschap' leeft. "Maar Yuca is zo tam dat ze nooit kan overleven in het wild", zegt ze verontrust. "Mensen weten niet hoe Yuca leeft. Ze heeft een leefgebied van 64 vierkante meter met een binnentuin en een vijver. Ook komt ze iedere dag buiten in een grote tuin."

Sabrina ziet hierdoor duidelijk de positieve en negatieve kanten van social media. "Ik was heel ontroerd door alle mensen die kwamen helpen met zoeken na mijn oproepjes op Facebook. Maar waarschijnlijk heeft degene die het hok open brak, gezien dat ze weer terecht was en hier actie op ondernomen."

"We staan met onze rug tegen de muur."

De laatste drie maanden is Yuca een lid van het gezin geworden. "We staan met onze rug tegen de muur en we weten even niet wat we moeten doen", zegt Sabrina. Het gezin heeft inmiddels een melding gemaakt bij de politie en ze gaan weer zoeken. Maar dat kan alleen 's avonds. "Maandag hebben we Yuca in de schemering gevonden. Overdag slapen uilen en reageren ze nergens op dus we kunnen 's avonds pas gaan zoeken", vertelt ze.

Sabrina en Yuca werden maandagavond nog herenigd (Foto: Sabrina Lensen). vergroot

