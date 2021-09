Efteling-versie van De Nachtwacht met Roodkapje, Langnek en Kleinduimpje

De creatie van Daan (foto: Daan van Genechten). vergroot

De Nachtwacht zonder schutters, maar met Roodkapje, Langnek en Pardoes. Tekenaar Daan van Genechten (26) uit Moergestel maakte een Efteling-versie van het wereldberoemde schilderij van Rembrandt van Rijn: De Sprookwacht. "Het is een bijzondere twist", lacht Daan.

Het begon als een uit de hand gelopen opdracht. De illustrator oefent nog regelmatig, om nog beter te worden in zijn werk. "De opdracht was om een bestaand kunstwerk na te maken", vertelt de creatieveling. "Om het huiswerk wat op te leuken, besloot ik er een Efteling-versie van te maken", lacht hij.

Daarna kreeg hij al snel de smaak te pakken. "Het was zo leuk om te doen, dat ik er een paar dagen mee bezig was." In totaal werkte hij ruim twintig uur aan de bijzondere digitale plaat met Gustave Hooghmoed, Roodkapje, Ezeltje Strekje en vele andere iconen uit het attractiepark in Kaatsheuvel.

"Het is alsof je een Lego-set alleen nog maar in elkaar hoeft te zetten."

En dus is hij waarschijnlijk een stuk sneller dan de meester zelf. "Het is een beetje valsspelen natuurlijk", grinnikt Daan. "De compositie was al gemaakt, dus die kon ik na-apen. Het is alsof je een Lego-set alleen nog maar in elkaar hoeft te zetten."

Het had weinig gescheeld of het beroemde schilderij Meisje met de parel van Johannes Vermeer had een Kaatsheuvels sausje gekregen. "Ik wilde haar als roodkapje tekenen, maar dat was nog tien keer zo moeilijk", weet Daan. "Bij De Nachtwacht zijn de personages wat kleiner, dus zie je minder details."

Een gedachtesprong van de Nachtwacht naar de Efteling lijkt gek, maar Daan denkt maar al te vaak aan het park. "Het is een plek waar ik me als kind altijd thuis voelde. En dat is het nog steeds."

"Ik heb zeker 200 tot 300 schetsen en tekeningen van De Efteling gemaakt."

Het is zeker niet de eerste Efteling-creatie van de illustrator. "In de coronatijd had ik heel veel avonden vrij. De repetities bij ons dweilbandje gingen niet door. Ik heb toen zeker 200 tot 300 schetsen en tekeningen van De Efteling gemaakt."

Eerder werkte Daan op een basisschool als leerkracht, nu als ICT-coördinator. Naast zijn baan timmert hij hard aan de weg met zijn bedrijf in illustraties. Toch laat de droom van Daan zich raden: "Ik wil ooit bij De Efteling gaan werken als illustrator. Ik wil schetsen maken van attracties of gebouwen. Ik hoop stiekem dat deze tekening een mooie ingang zal zijn."

Een uitsnede van het werk, met veel detail (beeld: Daan van Genechten). vergroot

Een andere Efteling-illustratie van Daan:

