Aantal coronabesmettingen blijft dalen, opnieuw lagere weekcijfers

Het aantal positieve coronatests dat in een week tijd wordt gemeten, blijft dalen. In Brabant werden er in de afgelopen zeven dagen 1192 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat is zo'n 9,5 procent minder dan een week eerder.

Janneke Bosch Geschreven door

Het is de derde week op rij dat het aantal besmettingen in dit tempo daalt. Vorige week werden er nog 1317 nieuwe besmettingen geconstateerd, dat was toen 16 procent minder dan een week eerder. En de week daarvoor daalde het aantal positieve tests met ruim tien procent.

Brabant houdt met deze dalende trend gelijke tred met het landelijke beeld. Ook daar daalde het aantal positieve tests de afgelopen week met 12 procent.

Ook het zogenaamde r-getal, het reproductiegetal dat aangeeft hoe snel het coronavirus zich verspreidt, blijft dalen. Het cijfer zakte eind vorige week al naar 0,91, nadat het lang rond de 1 had geschommeld. Dit komt overeen met het dalende aantal positieve tests.

Ziekenhuizen

In de Brabantse ziekenhuizen werden in de afgelopen week tot en met maandag in totaal 122 patiënten opgenomen met COVID-19 of een verdenking daarvan. Dat is minder dan een week eerder: toen waren dat er 150, een afname van ruim 18 procent.

Een beeld dat woordvoerder Wim Pleunis herkent: "Het aantal coronapatiënten was een flink aantal weken redelijk stabiel. De laatste tijd zien we het iets naar beneden gaan." Op dinsdag liggen er in totaal nog 57 coronapatiënten in de Brabantse ziekenhuizen.

