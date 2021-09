Weet jij alles van Brabant? Geef je dan op voor de BrabantQuiz!

Brabantse kennisknobbels gezocht vergroot

Heb jij een uitzonderlijke Brabantse kennisknobbel? Weet jij wie jaar in jaar uit het PSV-stadion weet vol te krijgen met zijn zachte G? Hoe Den Bosch heet tijdens carnaval? En hoeveel roodwit gekleurde vakjes de Brabantse vlag heeft? Doe dan mee aan de BrabantQuiz!

Nicole Melchers & Karin Kamp Geschreven door

Dagelijks zendt Omroep Brabant de quiz op tv uit, waarbij deelnemers laten zien wat ze allemaal weten over onze provincie. Cor Fijneman uit Breda kan erover meepraten. Hij deed maar liefst zeven keer mee, versloeg al zijn tegenstanders en is daarmee de beste BrabantQuiz-winnaar aller tijden.

Zijn geheim? Dat hij over een beetje algemene kennis over Brabant beschikt. "Gespecialiseerd in één gebied ben ik niet", vertelt Cor. "Ik vind het leuk om overal allerlei weetjes vandaan te halen. En als ik iets niet weet, dan zoek ik het op."

Meteen de Koekwaus inzetten

De eerste vraag die hij voorgelegd kreeg, was meteen de moeilijkste. "Die ging over oud-premier Van Agt", herinnert hij zich. "Ik moest toen meteen de Koekwaus inzetten en dacht, nou, ik ben hier zo uitgespeeld. Maar daarna ging het een stuk beter."

De Bredanaar zou zo weer meedoen. "Het was heel leuk vanwege de ontspannen sfeer die er hangt", zegt hij. "En door zo vaak op tv te verschijnen, werd ik zelfs een beetje een bekende Brabander. In de finale won ik kaartjes voor de Efteling, en toen ik daar rondliep werd ik meteen herkend en riep iemand: oh, heb je de kaarten ingewisseld?'

Geef je op!

Wil je ook meedoen? Geef je dan op! De BrabantQuiz is iedere werkdag bij Omroep Brabant TV te zien. Deelnemers krijgen vier vragen in de categorieën Bekende Brabanders, Sport, Historie en Cultuur. Als je alles goed hebt, komt je in de volgende tv-uitzending terug.

Meedoen met de BrabantQuiz is niet alleen gezellig, maar ook een unieke ervaring achter de schermen bij Omroep Brabant. Opgeven kan door een mailtje met je contactgegevens te sturen naar: [email protected] . De BrabantQuiz is iedere werkdag om 17.55 uur te zien bij Omroep Brabant en worden daarna ieder uur herhaald.

Bekijk hieronder hoe kandidaat Mark het vond om mee te doen aan de BrabantQuiz:

