Drugs in appel, mobieltje in pak stroopwafels: gevangenen steeds creatiever

Drugs en telefoontjes worden op steeds creatievere manieren de gevangenis binnengesmokkeld. Sinds de coronacrisis is het vrijwel onmogelijk om dat door bezoekers te laten doen, dus moest gedetineerden iets nieuws bedenken. "Denk aan drugs die in kleding worden genaaid", vertelt de woordvoerder van de penitentiaire inrichting in Vught.

De Dienst Justitiële Inrichtingen deelde dinsdag foto's van creatieve manieren om die telefoons en drugs de gevangenis in Vught binnen te smokkelen. Zo vonden medewerkers een pak stroopwafels waar een perfecte opening zat voor een kleine telefoon. "Dat was naar mijn weten wel een primeur", zegt de woordvoerder.

"Plexiglas in de bezoekerszaal zorgde ervoor dat bezoekers geen smokkelwaar binnen konden brengen. We zien sindsdien nieuwe manieren." Eens in de zoveel tijd mogen vrienden en familie van gedetineerden spullen meebrengen, bijvoorbeeld kleding. "Daar onderscheppen we tegenwoordig meer. We zien bijvoorbeeld dat drugs in schoenzolen verstopt zit of in de naden van kleding is genaaid."

Ook probeerde een gedetineerde die een vogel in zijn cel mag hebben, via de bodem van de vogelkooi een telefoon naar binnen te smokkelen. "We hebben ook wel eens gezien dat mensen op post schreven dat het van de advocaat was, want dan mogen we het niet openen. Maar via een scan zagen we dat er drugs in zaten. Of dat er drugs onder een postzegel zaten."

Gelukkig is het personeel volgens de woordvoerder goed getraind, dus ze onderscheppen de meeste dingen wel. "Het komt in Vught niet echt vaak voor. Maar alles wat wordt ingevoerd voor gedetineerden, controleren we uitvoerig. De medewerkers weten waar ze moeten zoeken. Maar toch zie je dat ze steeds met creatieve manieren komen, zoals die stroopwafels."

Zo werd afgelopen jaar tijdens de kerstdagen een appel over de muur in Vught gegooid die was gevuld met cannabis. Het stuk fruit werd gevonden tussen een hek en een muur op een plek waar de gedetineerden niet komen. Het gebeurt overigens niet vaak dat smokkelwaar over de muur van de PI Vught wordt gegooid. "De luchtplaatsen liggen hier namelijk te ver van de buitenmuur."

Het binnensmokkelen gebeurt overigens niet alleen bij de PI Vught. "Gevangenissen vinden vaker spullen in levensmiddelen. Denk aan telefoontjes of drugs in pindakaas, in boter of in een pot met bonen. Je kunt het zo gek niet bedenken of ze proberen het."

De Dienst Justitiële Inrichtingen doet er alles aan om de smokkel van verboden spullen in de gevangenis te voorkomen. Die spullen kunnen namelijk leiden tot afpersing, intimidatie en onderlinge agressie. Bovendien vergroot het de kans dat gevangenen na hun straf blijven doorgaan met criminele zaken.

