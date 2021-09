Massale vechtpartij tussen coronademonstranten en bezoekers kermis Someren

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1

Op de kermis in Someren is maandagavond rond halftien een grote vechtpartij uitgebroken toen demonstranten tegen de coronamaatregelen en bezoekers van de kermis met elkaar op de vuist gingen. Daarbij raakte iemand gewond, mogelijk omdat iemand pepperspray in zijn ogen spoot.

Op videobeelden is te zien hoe mensen elkaar te lijf gaan. Volgens de kermisbezoekers zou een groepje actievoerders zijn aangevallen. Zij stonden met protestborden op de kermis, met daarop de tekst: 'Zeg nee tegen de prik' en 'Zeg nee tegen uitsluiting'.

Politie massaal aanwezig

De politie kwam massaal ter plaatse, maar eenmaal gearriveerd was de situatie weer bedaard. Ook cirkelde enige tijd een politiehelikopter boven het gebied. Niemand is aangehouden.

Volgens de politie is niet duidelijk waarom de situatie uit de hand liep.

'Dit had niets met de kermis van doen'

Burgemeester Dilia Blok van de gemeente Someren betreurt de vechtpartij. 'Dit had niets met de kermis van doen. Geweld is nooit oplossing voor een meningsverschil', laat ze weten in een verklaring.

