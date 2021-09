Busje met drugsafval leidt naar miljoenen illegale sigaretten

De politie vond elf palletjes met illegale sigaretten (foto: Politie). De politie vond elf palletjes met illegale sigaretten (foto: Politie). Volgende Vorige vergroot 1/2 De politie vond elf palletjes met illegale sigaretten (foto: Politie).

De politie heeft een 32-jarige man uit Boxtel opgepakt. In zijn bedrijf aan de Havervelden werden wapens, verdovende middelen en miljoenen illegale sigaretten gevonden en op zijn terrein was drugsafval geloosd. De politie vond de sigaretten nadat ze op een busje met drugsafval was gestuit. De bestuurder van dat busje, een 46-jarige Pool is ook opgepakt.

Ista van Galen Geschreven door

De brandweer was maandagmiddag uitgerukt naar de Havervelden nadat er een doordringende chemische lucht was gemeld. Daar vonden ze een koelcontainer met meerdere vaten met drugsafval. In een gat in de grond was drugsafval geloosd.

Agenten ontdekten ook dat er een busje vanaf het terrein was weggereden. Op de Mijlstraat stopten ze het busje en vonden ze in de laadruimte bijna dertig jerrycans en twee vaten met drugsafval. De bestuurder werd aangehouden.

Busje niet van verdachten

Het busje had een logo van een medische hulpverleningsorganisatie. De eigenaar van die organisatie liet maandag al aan Omroep Brabant weten dat zij niks met het drugsafval te maken heeft. "We hadden het busje naar de garage gebracht en wisten niet beter dan dat het daar nog stond."

Volgens de politie is het busje inderdaad niet van de aangehouden mannen. Hoe het bij de twee verdachten terechtkwam, wordt nog onderzocht.

Sigaretten uit het Oostblok

Bij onderzoek in het bedrijfspand vond de politie elf pallets met in totaal 2,8 miljoen illegale sigaretten, waarschijnlijk uit het Oostblok. De politie heeft deze zaak daarom overgedragen aan de douane.

Beelden van na de vondst maandagmiddag:

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.