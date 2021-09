Drugsafval in laadruimte busje: tweede verdachte aangehouden

De politie heeft een tweede man opgepakt die mogelijk iets te maken heeft met het busje in Boxtel waarin maandag drugsafval werd gevonden. Het gaat om de eigenaar van een bedrijfspand aan de Havervelden. Op zijn terrein was drugsafval geloosd en werden miljoenen illegale sigaretten gevonden. Ook de bestuurder van het busje zit nog vast.

De brandweer was maandagmiddag uitgerukt naar de Havervelden omdat er meldingen waren gedaan van een penetrante, chemische lucht. Tijdens dat onderzoek vonden ze op het terrein van een bedrijfspand sporen die erop wezen dat er drugsafval was gedumpt. Ze vonden er ook een koelcontainer waarin meerdere vaten met drugsafval stonden. In de grond ervan zat een gegraven gat, waarin drugsafval was geloosd. De eigenaar van het pand, een 32-jarige man uit Boxtel, werd aangehouden.