ASML blijft maar groeien: dankzij nieuwbouw naar 16.000 medewerkers

Chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven is fors aan het uitbreiden. Op de campus aan De Run verrijst voor in totaal een half miljard euro het ene na het andere nieuwe hoge gebouw. Ook tijdens de coronacrisis is het bedrijf namelijk blijven groeien.

Want pandemie of niet: de vraag naar computerchips is fors blijven stijgen. Dus ook de vraag naar de machines om die allernieuwste en snelste chips te maken. En wereldwijd komen die hoogtechnologische apparaten bijna allemaal uit de fabriek in Veldhoven.

Het terrein van ASML wordt steeds verder volgebouwd. Sterker nog, het bedrijf heeft zelfs extra omliggende grond, de Heivelden, aangekocht voor toekomstige uitbreidingen.

"Als de uitbreiding straks klaar is dan werken hier op de campus 16.000 mensen."

ASML verwacht dat het ook in de toekomst fors blijft groeien. De vraag naar de allernieuwste, snelste en kleinste computerchips blijft alleen maar stijgen. Elk modern apparaat zit inmiddels tjokvol met chips. Van computers en telefoons, tot auto's, bankpassen en verlichting. En het vele thuiswerken door corona heeft de vraag naar snelle communicatiemiddelen, met daarin de allersnelste computerchips, een nog grotere vlucht gegeven.

Teun Wartenbergh is directeur vastgoed, zeg maar de bouwbaas, van ASML. "Toen ASML hier in Veldhoven neerstreek was er plek voor maximaal zo'n 6000 medewerkers. Als de uitbreiding straks klaar is dan werken hier op de campus 16.000 mensen."

Teun Wartenbergh, directeur vastgoed bij ASML (foto: Raoul Cartens). vergroot

Begin volgend jaar moeten alle nieuwe gebouwen klaar zijn. "Dan hebben we het over 15 tot 20 voetbalvelden aan nieuwe kantoorruimte en ongeveer evenveel vierkante meters aan extra cleanrooms." Dit zijn superschone ruimtes waar de machines volledig stofvrij in elkaar worden gezet.

De nieuwbouw bij ASML biedt veel extra werkgelegenheid voor bedrijven in de omgeving. Wartenbergh: "We hebben hier dagelijks zo'n 1000 bouwvakkers rondlopen." Maar ook als de bouw klaar is, zorgt het bedrijf voor veel indirecte banen. Bij toeleveranciers als VDL, Prodrive en Neways, winkeliers, bakkers, sportscholen en andere bedrijven en instellingen in de omgeving.

Voorzichtig geschat zorgen de straks 16.000 ASML-medewerkers voor drie keer zo veel indirecte banen in de regio Veldhoven. Dus minstens 48.000 mensen die indirect qua werk profiteren van ASML.

ASML heeft ook richting Eindhoven nog kantoren staan. Maar niet voor lang: "Daar gaan we gebouwen slopen en nieuwe kantoren neerzetten voor misschien wel 5000 mensen", vertelt Wartenbergh trots over 'zijn' ASML.

In 2020 draaide het bedrijf een omzet van 14 miljard euro, met een winst van bijna 3,6 miljard. Niet gek voor een voormalige Philips-tak die in 1984 op eigen benen kwam te staan. Het bedrijf heeft inmiddels een beurswaarde van 166 miljard euro. Dit is ruim vier keer zoveel als Philips met 'slechts' 40 miljard.

Een chipmachine van ASML wordt in elkaar gezet in Veldhoven (foto: ASML). vergroot

