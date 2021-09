Minder winkels failliet dan werd verwacht, maar wel meer leegstand

Goed nieuws en slecht nieuws. De coronacrisis heeft in Brabant vorig jaar niet tot meer winkelsluitingen geleid, maar de leegstand van het aantal winkelpanden vorig jaar wel verder gestegen tot bijna 9 procent. Dat is het hoogste percentage sinds 2004.

Minste leegstand in West-Brabant

De meeste leegstand is te zien in de dorpen en de vier grote steden. Ook in stedelijke wijkcentra staan steeds meer winkels leeg. In de tien middelgrote steden in Brabant nam de leegstand vorig jaar licht af. Ook West-Brabant is een gunstige uitzondering. In die gebieden wordt veel gedaan om leegstand tegen te gaan en dat lijkt effect te hebben.