Wapens, munitie, contant geld en hennep gevonden bij drugsactie in Breda

Bij het oprollen van een drugsbende in Breda heeft de politie onder andere wapens, munitie, contant geld en hennepplanten gevonden. De politie deed dinsdag invallen in een woonwagenkamp en verschillende huizen en bedrijfspanden.

In een van de huizen stuitte de politie op een hennepkwekerij in een geheime ruimte. Alle 200 planten zijn meegenomen en vernietigd. De politie nam ook auto's en fietsen mee omdat ze ook onderzoek naar witwaspraktijken binnen de bende.

De zes verdachten die de politie heeft aangehouden, zouden de 'grote jongens' zijn achter een drugslab dat in februari dit jaar is opgedoekt in het Zeeuwse Waterlandkerkje. Aan de invallen en aanhoudingen is dan ook veel voorbereiding vooraf gegaan. Eind vorig jaar kwam de bende al in beeld bij de politie, volgens een woordvoerder.