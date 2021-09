Gezinsmoord in Etten-Leur: levenslange celstraf geëist tegen Onur K.

Onur K. (34) uit Etten-Leur die zijn kinderen, vrouw en moeder vermoordde, moet levenslang de cel in. Dat vindt het Openbaar Ministerie (OM) in Breda. Volgens het OM pleegde de verdachte (34) een 'zinloze' daad tegen 'weerloze slachtoffers'.

Wanneer de vier slachtoffers precies zijn overleden is niet meer vast te stellen. Het OM denkt dat de moeder van Onur de laatste was die overleed: vrijdagmiddag 27 maart vorig jaar, rond halfvier. De slachtoffers werden ruim een dag later gevonden door de broer van Onur, die de situatie niet vertrouwde. Onur was drie dagen spoorloos. Nadat de politie zijn foto openbaar maakte, herkenden ooggetuigen hem bij een viaduct over de A58 in Etten-Leur.