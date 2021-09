Leo (70) ging na zijn pensioen op taalles: 'Ik werd er zelfverzekerder van'

Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Leo Doomen leerde na zijn pensioen goed lezen en schrijven

Leo Doomen (70) heeft zijn hele leven moeite gehad met lezen en schrijven. "Vroeger snapte ik ingewikkelde teksten niet en schreef ik alleen eenvoudige zinnetjes." Na zijn pensioen ging hij taallessen volgen voor ouderen. Na die lessen voel ik met veel zelfverzekerder", vertelt hij.

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder moeite met lezen, schrijven of rekenen. Dat is ongeveer 1 op de 6 mensen. Goed lezen en schrijven is niet alleen handig, het heeft ook invloed op je werk en gezondheid. Dertig organisaties in Midden-Brabant ondertekenden daarom woensdag een verklaring om laaggeletterdheid aan te pakken.

Leo werkte zijn hele leven bij de NS. Zijn leesproblemen ontstonden al op de lagere school. "Ik vond toen andere dingen belangrijker dan leren. Op latere leeftijd kom je er pas achter wat je dan mist."

Voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, is het een extra grote uitdaging om rekeningen te begrijpen, toeslagen aan te vragen en de administratie bij te houden. "Te veel mensen kunnen door hun taalachterstand niet goed meekomen in het dagelijks leven", vertelt de Tilburgse wethouder Esmah Lahlah.

"Mensen schamen zich soms voor hun laaggeletterdheid"

Maurice de Greef deed onderzoek naar taalachterstand en onderwijs aan ouderen. Volgens hem is het in ons land slecht gesteld met onderwijs voor volwassenen. "In het werk wordt taal steeds belangrijker. Mensen die zich schamen voor hun laaggeletterdheid, durven soms niet naar een dokter en zijn dus ongezonder dan anderen."

Leo heeft zich er nooit voor geschaamd, vertelt hij. Toch besloot hij na zijn pensioen op taalles te gaan. Hij leerde daar bijvoorbeeld brieven schrijven en hoe hij zijn weg kon vinden op de computer.

Slecht kunnen lezen en schrijven is vaak een belemmering om goed voor jezelf te kunnen zorgen. Bijna 100.000 mensen leven in armoede door laaggeletterdheid. Het gevaar om onder de armoedegrens te moeten leven, is voor laaggeletterden ruim twee keer zo groot als onder mensen die wel goed kunnen lezen en schrijven.

In de woonkamer van Leo staat nog steeds geen boekenkast en die komt er ook niet. "Ik lees het wel op mijn iPad."

