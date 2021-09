Lekkerste gehaktbal komt uit Brabant: 'Smaakt heerlijk en ziet er goed uit'

De lekkerste bal gehakt komt van Keurslager Van Hest uit Goirle. Slager Paul Brands maakte de appetijtelijke bal die volgens de jury niet alleen vaktechnisch hoge ogen scoort, maar ook heerlijk smaakt en een eyecatcher is in de toonbank. Brands won daarmee de eerste prijs van de vakwedstrijd van Koninklijke Nederlandse Slagers.

Uiteraard is de slager enorm trots dat zijn bal tot beste van het land is gekroond. "Wij staan vaker in de top 10, maar om jezelf weer winnaar te mogen noemen, is echt gaaf", zegt hij.