Zwaar ongeluk in Oosterhout, twee mensen ernstig gewond

Bij een zwaar ongeval in Oosterhout is donderdagochtend een auto op een kleine vrachtwagen gebotst. Twee mensen zijn ernstig gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde op de Bovensteweg in Oosterhout, rond kwart over zes in de ochtend. Een kleine vrachtwagen wilde keren bij het stoplicht, toen de auto er tegenaan botste.