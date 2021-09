Jongen (15) gewond na steekpartij in Best, verdachte op de vlucht

(beeld: Google Streetview). vergroot

Een 15-jarige jongen is donderdagochtend gewond geraakt bij een steekpartij aan het Wilhelminaplein in Best. Dat meldt de politie. De verdachte is op de vlucht geslagen.

Het gebeurde donderdagochtend rond halfnegen. Over de verwondingen van de jongen kon de politiewoordvoerder nog niets zeggen. Een ziekenwagen is naar de plek van de steekpartij gekomen.

Onduidelijk is nog wat de aanleiding van de steekpartij is en waarmee het slachtoffer is gestoken.

