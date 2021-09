Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Vuurwerkbranche rekent op recordverkopen: 'Klotejaar knallend afsluiten'

De vuurwerkbranche verwacht dit jaar zo'n twintig procent meer vuurwerk te verkopen dan in 2019 toen er voor 77 miljoen euro over de toonbank ging. Daarmee wordt een ongekend record gevestigd, zo is de voorspelling. Dat blijkt uit een rondgang van Omroep Brabant langs vuurwerkwinkels. Afgelopen jaarwisseling konden de winkeliers niks verkopen vanwege het vuurwerkverbod.

Edwin Vader van Ed Raket in Bergen op Zoom rekent op tientallen procenten meer omzet: "Mensen hebben allemaal een klotejaar achter de rug zonder veel leuke dingen. Dat willen ze achter zich laten door het knallend af te sluiten. Ik krijg nu al dagelijks vragen van klanten wanneer ze vuurwerk kunnen bestellen."

"Vorig jaar was het drama."

“Je ziet dat de bestedingen in andere sectoren nu ook snel toenemen. Mensen hebben immers ruim een jaar weinig uit kunnen geven. Ik hoor dat ook van een vriend van mij die een restaurant heeft. Ik verwacht dat het in onze branche niet anders zal zijn”, zegt Patrick Jansen van Vesta Vuurwerk in Roosendaal.

Patrick Jansen van Vesta Vuurwerk in Roosendaal (foto: Erik Peeters). vergroot

"Het wordt een topjaar", zegt Astrid de Jong van vuurwerkwinkel D'n 1000klapper in Sprundel. "We kunnen een stijging van twintig procent verwachten. We kijken er echt naar uit, want vorig jaar was het een drama."

"We willen snel duidelijkheid van de overheid."

Tijdens de jaarwisseling van 2020 naar 2021 was er vanwege corona eenmalig een landelijk vuurwerkverbod om zo de zorg niet extra te belasten. Nu de coronaregels zijn versoepeld, gaan de vuurwerkwinkeliers ervan uit dat er deze jaarwisseling weer geknald mag worden. Patrick Jansen: “Het is belangrijk dat de overheid snel duidelijkheid geeft, zodat we volle vaart vooruit kunnen. Vorig jaar stonden we helemaal paraat en toen werd alles afgeblazen. Dat moeten we nu voorkomen.”

"Er ligt nog veel vuurwerk van vorig jaar opgeslagen."

Volgens Edwin Vader zou een nieuw verbod ook voor een ander groot probleem kunnen worden: “Er ligt nu nog heel veel vuurwerk van vorig jaar opgeslagen in twee- tot driehonderd containers. Dat is maximaal twee tot drie jaar houdbaar en zou dus daarna voor een groot deel moeten worden vernietigd.” Overigens blijven, zoals het er nu naar uit ziet, de vuurwerkregels voor consumenten dit jaar hetzelfde als in 2019. Dat betekent dat knallers en losse vuurpijlen zijn verboden. Alleen siervuurwerk uit de zogenaamde categorie F1 en F2 is nog toegestaan.

"Extra voorraad uit China wordt verwacht."

Edwin Vader: “Dat de pijlen verboden zijn, is begrijpelijk vanwege de risico’s en op de klappers zit voor ons weinig marge. We zagen in 2019 al een trend dat klanten mooi en duur vuurwerk kochten. Dat zal nu ook zo zijn.”

Vuurwerkverkoper Ed 'Raket' uit met pijlen die nu verboden zijn (archieffoto). vergroot

Ondanks de toenemende vraag, is er volgens de winkeliers geen sprake van een tekort. "Kijk, als de kluis bij de groothandel leeg is dan zijn wij ook klaar met verkopen, maar dat zal niet gebeuren”, verzekert Astrid de Jong. Volgens haar Roosendaalse collega Patrick Jansen wordt er zelfs nog extra voorraad verwacht vanuit China.

"Omzet maakt vorig jaar niet meer goed."

Vuurwerkliefhebbers hoeven niet bang te zijn voor een prijsstijging om de vuurwerkloze jaarwisseling van vorig jaar te compenseren. "De leverancier heeft ons toegezegd dat het dit jaar niet duurder zal worden. We hanteren dezelfde prijzen als we vorig jaar zouden doen”, legt Astrid de Jong uit. Patrick Jansen: “Het is natuurlijk mooi dat we een goed jaar tegemoet gaan. Het maakt het afgelopen jaar niet meer goed, maar het is een pleister op de wonde.”

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.