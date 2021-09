Jongen (17) opgepakt die Jumbo in Tilburg wilde overvallen met een mes

Foto: Toby de Kort/SQ Vision vergroot

De politie heeft woensdagnacht een 17-jarige jongen opgepakt voor de mislukte overval op de Jumbo aan het Bart van Peltplein in Tilburg. Dat meldt de politie donderdagmiddag. Hij is herkend door klanten en kon zo in de kraag worden gevat.

De overvaller liep de supermarkt woensdagavond rond halftien binnen met een groot mes. Hij wilde geld uit een kassa halen, maar die ging niet open. Op dat moment werd hij aangesproken door klanten en personeel. Hij ging er zonder buit vandoor. Een klant had de verdachte herkend en wist zijn voornaam. Dat was genoeg voor de agenten om te achterhalen wie het was. Hij kon later die nacht dus worden gearresteerd. LEES OOK: Man wil Jumbo overvallen met mes, klanten jagen hem weg

