PSV-fans vermaken zich in Graz: ‘Dit is waar je het voor doet'

PSV-supporters vermaken zich in de kroeg

Na bijna twee jaar tijd staat er eindelijk weer een Europese uitwedstrijd op het programma voor de fans van PSV. In Graz zijn 500 supporters welkom voor het affiche Sturm Graz-PSV. De fans vermaakten zich donderdagmiddag opperbest in de binnenstad van de Oostenrijkse stad.

Bij een Ierse pub stroomde zowel het plein buiten als de kroeg binnen langzaam vol met PSV-supporters. Nadat er wat halve liters Oostenrijks bier naar binnen waren gevlogen gaf het nummer Kali van Django Wagner het startsein voor een feestje.

Op dat feestje hebben de fans lang moeten wachten. De laatste Europese uitwedstrijd waarbij uitsupporters welkom waren dateert van 28 november 2019. Toen ging PSV met 4-0 onderuit bij Sporting Lissabon.

Nu twee jaar later zijn ze terug. ‘Een feest der herkenning’, vertelt een supporter. "Dit heb ik wel gemist hoor. Dit zijn de tripjes waar je het voor doet."

Een andere supporter combineert zijn werkzaamheden met een bezoek aan de wedstrijd. "Ik had heel toevallig een congres gepland staan in Graz. Nu ik er toch ben pak ik gelijk de wedstrijd mee."

Klein akkefietje

Woensdagavond was er toch een klein incident in het centrum van Graz toen hooligans van Sturm Graz de confrontatie zochten met de PSV-supporters in een kroeg. Er zijn daarbij enkele supporters aangehouden en agenten gewond geraakt.

De wedstrijd tussen Sturm Graz en PSV begint vanavond om 18.45 uur.

