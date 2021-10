Jumbo is voortaan koninklijk

Supermarktconcern Jumbo uit Veghel gaat voortaan door het leven als Koninklijke Jumbo Food Groep. Koning Willem-Alexander heeft het familiebedrijf bij zijn honderdjarig bestaan het recht gegeven om zichzelf koninklijk te noemen.

Jumbo kreeg het nieuws donderdag tijdens een jubileumviering te horen. Ina Adema, de commissaris van de Koning en de burgemeester van Meierijstad reikten de bijbehorende oorkonde uit.

Jumbo werd op 3 oktober 1921 opgezet door de familie Van Eerd als groothandel in levensmiddelen. Jumbo is inmiddels uitgegroeid tot de tweede supermarktketen van Nederland en verwelkomt naar eigen zeggen wekelijks ruim 10 miljoen klanten. In 2019 opende Jumbo zijn eerste winkels in België. Komende jaren zullen daar naar verwachting tientallen nieuwe vestigingen bij komen.

Jumbo volgt haar rivaal Albert Heijn. Dat bedrijf vierde in 1987 zijn 100-jarig bestaan en toen werd ook het woord Koninklijke aan de naam toegevoegd.

Wanneer word je Koninklijk?

Er zijn een aantal zaken waar je als bedrijf aan moet voldoen om kans te maken op het predicaat Koninklijk. Uiteindelijk beslist de koning of een bedrijf koninklijk wordt.

Het bedrijf moet:

Aanzien hebben als het gaat om omvang en betrouwbaarheid

In haar sector een zeer vooraanstaande plaats innemen in Nederland

Bij voorkeur een internationale uitstraling hebben

Een onberispelijke bedrijfsvoering hebben

Bestuurders hebben die van onbesproken gedrag zijn

Honderd jaar bestaan

Financieel gezond zijn

