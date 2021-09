Jongeren lopen met nepwapen rond op woonboulevard

Een groepje jongeren van tussen de 14 en 16 jaar liep donderdagavond met een nepwapen rond in een groot warenhuis op de woonboulevard in Breda. Dat laat de politie weten.

De politie werd gebeld door iemand die het wapen gezien had. Hierop gingen agenten een kijkje nemen en ze zagen dat het om een nepwapen ging. "Het had de kenmerken van een kermiswapen", aldus de politie in een bericht op Facebook.

De jongeren hebben allemaal een winkelverbod voor twee jaar gekregen voor het warenhuis. Ook zijn hun ouders door de politie ingelicht.