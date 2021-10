Rudolph van Veen geloofde altijd in 24Kitchen: 'Niet alleen voor ouderen'

Precies tien jaar geleden werd kookzender 24Kitchen gelanceerd in Nederland. De Tilburgse kok Rudolph van Veen stond aan de wieg van het digitale kanaal dat volledig om eten en koken draait. Hij is er nog altijd bij betrokken als tv-kok.

Ondanks de huidige populariteit was niet iedereen meteen enthousiast over het idee van een tv-zender speciaal voor koken en eten. "Verschillende mensen zeiden: ‘Koken op tv is helemaal voorbij.' Ze vonden dat er al zoveel van dat soort shows waren", zegt Van Veen. "Het idee van een themakanaal was toen, in 2011, nog heel nieuw. Digitale televisie sowieso. Maar met een klein clubje geloofden we erin."

24Kitchen moest een kanaal worden waar een programma meerdere keren per dag werd uitgezonden, zodat je het op verschillende momenten kan bekijken. "Dat wanneer je het wilt, er altijd iets over koken of bakken te zien is. Dat was er toen nog niet. En het moest toegankelijk zijn. Iedereen moest het kunnen maken", legt de chef-kok uit over zijn 'missie'. "Zonder entertainment er omheen. Alleen over eten en drinken en het bereiden daarvan."