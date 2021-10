87 procent heeft of wil coronaprik, maar vertrouwen in de overheid daalt

(Foto: Ilse Schoenmakers). vergroot

De vaccinatiebereidheid in Brabant is opnieuw gestegen. Steeds minder mensen twijfelen of weigeren een prik. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de provincie. Tegelijkertijd daalt het vertrouwen in de aanpak van de crisis door de overheid: de helft van de Brabanders heeft er weinig of geen vertrouwen in.

Voor het onderzoek zijn 2046 Brabanders ondervraagd. Brabanders werden voor de negende keer bevraagd over de maatschappelijke effecten van het coronavirus. Deze gegevens gaan over begin september, het vorige onderzoek was in mei. Minder twijfelaars

De vaccinatiebereidheid is opnieuw gestegen: 87% van de Brabanders wil of heeft al een vaccinatie.

In mei was dit nog 80%.

In februari was dit nog 66%. Vorige keer twijfelde 13 procent over een prik, dat is gedaald naar 4 procent. Het percentage overtuigde weigeraars is nagenoeg gelijk gebleven.

Het vertrouwen in de aanpak van de crisis is fors gedaald: De helft van de Brabanders heeft weinig of geen vertrouwen in de aanpak van de landelijke politiek.

In mei was dit nog 38 procent. Vooral de regels voor evenementen en de horeca kunnen op weinig bijval rekenen. Ook over de aanpak van gemeenten is de Brabanders kritisch: 48 procent is niet te spreken over hoe gemeenten het doen.

De bezorgdheid over spanningen in de maatschappij door het coronavirus is gelijk gebleven, maar nog steeds hoog. 88 procent maakt zich hier zorgen over.

